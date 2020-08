Techbedrijven VS nemen stelling tegen visumstop Trump

De grootste Amerikaanse techbedrijven, waaronder Apple, Facebook, Amazon en Microsoft hebben zich aangesloten in een rechtszaak tegen president Donald Trump. De bedrijven willen dat buitenlanders weer een visum kunnen krijgen om tijdelijk in de Verenigde Staten te komen werken. De Trump-regering heeft een stop op die visa ingesteld.

De bedrijven dienden maandag een verzoek in bij een rechtbank om namens hun sector hun mening te geven over het beleid, dat volgens hen „onherstelbare schade toebrengt aan bedrijven en de nationale economie”. Trump vaardigde eind juni een decreet uit dat de uitgifte van veel soorten werkvisa opschort. Het gaat daarbij onder meer om visumprogramma’s voor hoogopgeleide gespecialiseerde arbeidskrachten.

Andere techbedrijven die meedoen met de rechtszaak zijn Adobe, GitHub en Intel. „Het opschorten van visumprogramma’s voor niet-immigranten door de president dat Amerikaanse arbeidskrachten zou moeten beschermen, benadeelt deze arbeidskrachten en de economie eigenlijk”, staat in de ingediende stukken namens de 52 bedrijven. Volgens de bedrijven is er in de VS niet genoeg aanbod van de hoogopgeleide arbeidskrachten die zij zoeken.

Vorige maand besloten meerdere brancheorganisaties en de Amerikaanse Kamer van Koophandel ook om het beleid van president Trump bij de rechter aan te vechten.