Techbedrijven beloven samenwerking tegen nepnieuws over corona

De grote techbedrijven willen samenwerken tegen nepnieuws over het coronavirus. „We helpen miljoenen mensen met elkaar in contact te blijven. Ook strijden we samen tegen oplichting en misinformatie over het virus. We bevorderen informatie met gezag en delen belangrijke updates in samenwerking met gezondheidsdiensten over de hele wereld”, zeggen Facebook, Twitter, Microsoft, Google en Reddit. De verklaring is ook ondertekend door Google-dochter YouTube en Microsoft-dochter LinkedIn.

De ondertekenaars roepen andere bedrijven op om mee te doen. Facebook zegt in een eigen verklaring dat het al maatregelen heeft genomen, zoals het verbieden van advertenties die angst kunnen zaaien of die reclame maken voor onbewezen geneesmiddelen.