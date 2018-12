„Techbedrijf SoftBank neemt afstand van Huawei”

Het Japanse telecom- en technologieconcern SoftBank neemt afstand van het Chinese techbedrijf Huawei Technologies. De onderneming vervangt zijn 4G-infrastructuur komend jaar door apparatuur van branchegenoten als Ericsson en Nokia. Dat melden Japanse media.

Daarnaast worden toekomstige bestellingen voor netwerkapparatuur voor 5G ook bij de twee Europese bedrijven geplaatst. Ook twee andere mobiele providers in Japan, NTT Docomo en KDDI, hebben besloten om geen Chinese apparatuur meer te gebruiken voor 5G-netwerken. De Japanse overheid kondigde recent aan, zonder overigens officieel namen te noemen, Huawei en het eveneens uit China afkomstige ZTE uit te sluiten voor toekomstige 5G-netwerken.

Internationaal leven grote zorgen over Chinese spionage, onder meer via deze bedrijven. Die ontkennen zeer stellig zich aan deze praktijken schuldig te maken. Huawei weet momenteel daarbij ook de aandacht op zich gericht vanwege de arrestatie van financieel bestuurder en vicevoorzitter Meng Wanzhou in Canada. Meng werd daar opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran, en werd woensdag door de Canadese rechter op borgtocht vrijgelaten.