Techaandelen trekken Europese beurzen in het rood

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag fors gedaald. De winst uit de ochtenduren verdween razendsnel na de opening van Wall Street waar de techsector stevig lager werd gezet. Ook in Europa gingen techaandelen onderuit, zoals chipbedrijven ASMI en ASML in de AEX-index.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een verlies van 2,1 procent op 549,60 punten. De MidKap leverde 0,9 procent in tot 802,20 punten. Londen en Frankfurt daalden tot 1,5 procent. Parijs hield de schade met een koersval van 0,4 procent beperkt, na de onthulling van het stimuleringsplan van 100 miljard euro voor de Franse economie.

De grootste verliezer in de AEX was chiptoeleverancier ASMI dat 6,8 procent inleverde. Ook betalingsverwerker Adyen kreeg met een min van 6,3 procent een flinke klap te verwerken, net als chipmachinemaker ASML (min 4,6 procent) en techinvesteerder Prosus (min 4,1 procent). Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was met een winst van 1,5 procent de koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak.

Ook in de MidKap was het een techbedrijf, in dit geval chiptoeleverancier Besi, die de rij sloot. Dat aandeel werd 4,2 procent minder waard. Financieel dienstverlener Intertrust steeg 4,5 procent na een adviesverhoging van KBC Securities en was daarmee de grote winnaar. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 3 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom ForFarmers 0,8 procent. Het veevoerbedrijf trekt op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in.

Ook internationaal leverden techaandelen flink in. Chipbedrijven als STMicroelectronics, Infineon en Ams daalden tot 6,9 procent. In Frankfurt verloor Siemens Healthineers verder ruim 5 procent. De Duitse maker van medische apparatuur heeft zo’n 2,7 miljard euro opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders. De opbrengst wordt gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van de Amerikaanse branchegenoot Varian Medical Systems.

De euro was 1,1827 dollar waard tegen 1,1835 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 40,56 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 43,36 dollar per vat.