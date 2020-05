‘Te weinig bouwvergunningen afgegeven door coronacrisis’

Het woningtekort wordt nauwelijks teruggedrongen doordat er te weinig bouwvergunningen voor woningen worden afgegeven. Dat stelt vastgoedadviseur Capital Value op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De coronacrisis is een van de oorzaken.

In het eerste kwartaal werden bouwvergunningen voor 14.017 woningen uitgegeven. Dat was weliswaar een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, maar fors minder dan de 18.750 vergunningen die ieder kwartaal nodig zijn om het woningtekort tegen te gaan.

Capital Value wijst erop dat de coronacrisis het verlenen van vergunningen heeft bemoeilijkt. Zo is de Raad van State gesloten geweest voor beroepszaken. Ook werd de afwikkeling van procedures over de ruimtelijke ordening lastiger.

Het huidige tekort aan woningen bedraagt ongeveer 315.000. Capital Value berekende eerder al samen met ABF Research dat dit op zou lopen tot 360.000 in 2022. Vanwege de coronacrisis kan dit tekort nog verder oplopen, ook omdat bouwers vanwege de onzekere situatie huiverig zijn om te investeren in de ontwikkeling van projecten voor de langere termijn.

Capital Value wil dat er oplossingen worden gezocht voor het op gang houden van de procedures rond ruimtelijke ordening. Daarmee kan de woningproductie voor de komende jaren worden gesteund. Voor de langere termijn moeten worden gekeken naar oplossingen voor de financiering van zogenoemde grondposities, waarbij het gaat om de verwerving van potentiële bouwgrond. Als bouwers daar nu niet in kunnen investeren, loopt de woningbouw in de jaren na 2022 opnieuw achterstand op.