Taxichauffeurs willen met petitie toegang tot noodsteun afdwingen

Taxichauffeurs blijven zich inzetten om ook in aanmerking te komen voor de noodmaatregelen van de overheid tegen de coronacrisis. Maandag overhandigen ze namens de sector een petitie aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin wordt de „zorgelijke” financiële positie van de personenvervoerders geschetst.

Ondernemers in de taxibranche willen toegang krijgen tot de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), zegt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 116 andere sectoren hebben die wel. De TOGS-regeling geeft een noodvergoeding van 4000 euro om vaste kosten te dekken. Taxichauffeurs hebben hoge vaste kosten, vindt de vereniging. Die bestaan uit bijvoorbeeld verzekeringen en autolease.

Duizenden taxiondernemingen verliezen omzet door het wegblijven van toeristen en de oproep van de regering om zo min mogelijk te reizen, stelt de brancheorganisatie. Bij een aantal bedrijven ligt zelfs faillissement op de loer.

Hubert Andela, directeur van KNV: „Het is erg pijnlijk voor de zelfstandige chauffeurs en alle kleine familiebedrijven in de taxi- en bussector om te merken dat de overheid hun problemen niet erkent. Waarom komt de overheid hun niet tegemoet en ondernemers in alle andere sectoren die geraakt worden door het stilleggen van toerisme, horeca en culturele evenementen wel?”