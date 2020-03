Taxibedrijven grijpen nog steeds naast noodsteun overheid

Ondernemers in het taxi- en touringcarvervoer zijn boos dat ze nog steeds niet in aanmerking komen voor de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken. Na kritiek van winkeliers heeft het kabinet de zogeheten TOGS-regeling al enigszins verruimd, maar personenvervoerders staan nog steeds met lege handen. „Onbegrijpelijk”, zegt voorzitter Bertho Eckhardt van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

De branchevoorman spreekt van „een klap in het gezicht” voor veel ondernemers en chauffeurs. „Ook voor hen geldt een acute noodzaak voor de steun.”

Door de coronacrisis gedupeerde ondernemers uit veel sectoren kunnen momenteel aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van netto 4000 euro. Zaterdag werd bekend dat het ministerie meer bedrijven in aanmerking laat komen voor de noodregeling. Die uitbreiding had betrekking op winkeliers en ondernemers in de non-food sector, niet op de achterban van KNV.

Eckhardt wijst erop dat het kabinet mensen onlangs wel adviseerde alleen een taxi te nemen als daartoe een absolute noodzaak is. „Dat zit dicht tegen een verbod aan en leidt er in ieder geval toe dat taxibedrijven in de consumentenmarkt te maken krijgen met een omzetverlies oplopend tot wel 100 procent.”

Voor touringcarbedrijven zou de situatie extra vervelend zijn omdat uitgerekend eind maart het seizoen traditioneel begint. Dan halen ze volgens Eckhardt normaal het grootste deel van hun seizoensomzet binnen. De omzet die nu gemist en niet meer ingehaald wordt, brengt bedrijven direct in grote problemen.