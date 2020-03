Tata Steel: vraag naar blik toegenomen door coronacrisis

Staalfabrikant Tata Steel is hard aan het werk om aan de toenemende vraag naar staal voor blik te kunnen voldoen. Vanwege de coronacrisis is de verkoop van ingeblikt voedsel sterk gestegen en is er dus meer behoefte aan verpakkingsstaal, aldus het bedrijf.

Volgens de onderneming draait de productie bij de Nederlandse vestiging in IJmuiden, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en België, op volle toeren. Tata Steel levert verpakkingsstaal aan producenten in de voedingsmiddelenindustrie, onder meer voor ingeblikte groenten en melkpoeder voor babyvoeding.

Tata Steel spreekt van een hele uitdaging want door de coronacrisis zijn extra maatregelen genomen rond de veiligheid van medewerkers.