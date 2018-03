Tata Steel sluit principeakkoord met bonden

Staalconcern Tata Steel heeft met de vakbonden in Nederland een principeakkoord gesloten over de voorwaarden voor de fusie met ThyssenKrupp. Daarmee is de fusie weer een stapje dichterbij gekomen.

Nu staat onder meer helder op papier dat er komende jaren geen gedwongen ontslagen zullen vallen. „Er worden wel arbeidsplaatsen afgeroomd, maar dat gebeurt langs de weg van natuurlijk verloop”, verduidelijkt onderhandelaar Peter Boëseken van CNV.

Het Indiase Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp kondigden vorig jaar aan dat ze hun Europese activiteiten willen samenvoegen. Bij het personeel leefden grote zorgen dat de voorgenomen fusie in Nederland veel banen zou gaan kosten. Maar onlangs werd al duidelijk dat er hoogstens vierhonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt.

Het principeakkoord betekent nog niet dat alle bonden ook meteen akkoord gaan met de fusie. Eerst zal de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland nog een advies moeten uitbrengen. FNV en CNV willen pas definitief groen licht geven als dat traject is afgerond. Ook moeten de leden van de bonden nog instemmen.