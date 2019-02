„Tata Steel Nederland kan CO2-taks niet aan”

Tata Steel Nederland zou de deuren kunnen sluiten als er een CO2-taks komt. Dat heeft directievoorzitter Theo Henrar laten weten aan BNR Nieuwsradio. Volgens hem worden de kosten van de voormalige Hoogovens in IJmuiden dan zo hoog dat dit niet meer gecompenseerd kan worden door energiebesparing.

Henrar reageerde op het wetsvoorstel van GroenLinks-voorman Jesse Klaver voor een nationale heffing op de uitstoot van CO2. Eerder zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW ook al dat Klaver daarmee „levensgevaarlijk bezig” is.

De staalbaas baseert zich op berekeningen van een milieuonderzoeksbureau. „Als we inderdaad de Klavertaks zouden doorrekenen, dan zouden we 600 miljoen à 2 miljard euro aan belasting moeten betalen. Dat is meer dan ons verdienvermogen, dan zijn we technisch failliet.”

Henrar wil zich hevig tegen het voorstel verzetten. Hij benadrukt dat zijn bedrijf in 2050 CO2-neutraal kan zijn als het de kans krijgt te innoveren. Henrar noemt het dan ook van de gekke dat Tata hier zou moeten sluiten: „Daar wordt het klimaat niet beter van, want de productie zal elders plaatsvinden door anders staalbedrijven die vervuilender zijn.”