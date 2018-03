Tata Steel lijft bankroet Bhushan Steel in

Tata Steel heeft het winnende bod uitgebracht voor de overname van het failliete Bhushan Steel. De samensmelting van de twee Indiase staalbedrijven moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.

Het verkoopproces heeft te maken met nieuwe Indiase regels voor bedrijven in financiële problemen. Dat heeft gezorgd voor flinke interesse uit binnen- en buitenland in de in totaal 21 miljard euro aan bezittingen van Bhushan. Het bedrijf torst wel flinke schulden met zich mee.

Tata Steel kan de overname gebruiken om zijn productie op te schroeven. Het bedrijf, dat eigenaar is van de voormalige Hoogovens in IJmuiden, wil zijn capaciteit de komende vijf jaar verdubbelen tot 26 miljoen ton staal. Bhushan kan 5,6 miljoen ton per jaar produceren.