‘Tata Steel houdt medewerkers in onzekerheid’

Vakbond FNV is teleurgesteld dat Tata Steel Europe nog geen concrete plannen kan melden over de aanstaande reorganisatie bij het staalconcern. Dat zegt vakbondsbestuurder Aad in ’t Veld, die door het bedrijf achter de hoogovens in IJmuiden is geïnformeerd. Ook vakbond CNV vindt het jammer dat er nog niet meer duidelijk is over de dreigende megabanenreductie.

Dat Tata Steel zou gaan reorganiseren was al eerder duidelijk geworden. De bonden waren maandag uitgenodigd bij het bedrijf en hadden dus verwacht dat Tata Steel met groot nieuws zou komen. Diverse media stellen op basis van ingewijden dat er mogelijk 3000 banen geschrapt moeten worden, waarvan de helft in Nederland. Een woordvoerder van Tata Steel wil dat niet bevestigen en zegt dat het bedrijf later een verklaring zal uitsturen.

„Er is alleen bevestigd dat er op personeel 170 miljoen euro bespaard moet gaan worden. Maar dat wisten we al”, zegt In ’t Veld over zijn gesprek met Tata Steel. Hij is er niet over te spreken dat het bedrijf medewerkers in het ongewisse laat en waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar zijn reorganisatieplannen wil uitwerken.

De FNV’er is bang voor een groot banenverlies. „Als je 170 miljoen euro deelt door een gemiddeld jaarsalaris kom je op ongeveer 2500 banen die geschrapt zouden moeten worden.” Hierover is volgens hem nog niets concreet en hij wijst erop dat de ontslagen in meerdere landen zouden kunnen vallen. Het staalconcern telt in Nederland zo’n 11.000 werknemers. In heel Europa werken meer dan 20.000 mensen bij het bedrijf.

CNV-bestuurder Peter Böeseken spreekt van een „verhaal op hoofdlijnen”. „Meer hebben ze niet”, zegt hij. Böeseken hoopt dat Tata Steel binnenkort alsnog meer informatie kan geven. Er is in Wales later deze maand nog een bijeenkomst met de Europese ondernemingsraad van Tata Steel.