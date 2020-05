Tata Steel Europe: geen gedwongen ontslagen bij reorganisatie

Bij de reorganisatie van de Europese activiteiten van het Indiase staalconcern Tata Steel, waaronder het voormalige Hoogovens in IJmuiden, zullen in Nederland geen gedwongen ontslagen vallen. Dat herhaalt Tata Steel Europe desgevraagd nadat de Nederlandse tak een ultimatum van vakbond FNV kreeg.

De vakbond dreigt met acties als het staalbedrijf de bestaande afspraken over het behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar niet zou naleven en die niet met vijf jaar zou verlengen. De bond wil ook de toezegging dat er geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak en dat er geen onderdelen van het bedrijf worden verkocht.

Tata Steel Europe benadrukte al eerder deze week dat er geen veranderingen zijn in de afspraken rond de reorganisatie die al zijn gemaakt. Het bestaande werkgelegenheidspact wordt gerespecteerd. Daarin staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot oktober 2021, bevestigt een woordvoerster zondag nadat FNV het ultimatum stelde, dat op 2 juni afloopt.

Verder hamert Tata Steel Europe erop dat „absoluut geen sprake” is van een scenario waarin het staalbedrijf in IJmuiden afgesplitst wordt van het moederbedrijf. „IJmuiden heeft veel potentie en binnen Tata Steel is er veel ambitie en commitment om deze, samen met de medewerkers, te verwezenlijken. Een verzelfstandiging past daar absoluut niet bij.” Onder meer FNV pleitte eerder voor een nationalisatie van de Nederlandse tak van Tata Steel.

De directie van Tata Steel Nederland, aan wie het ultimatum van FNV was gericht, heeft daarop nog niet gereageerd, laat een woordvoerder weten. Hij verwacht dat voor de deadline wel te kunnen doen.

Bestuurder Roel Berghuis van FNV bevestigt nog geen officiële reactie op het ultimatum te hebben gekregen van de directie van de Nederlandse tak. „Ik heb het gevoel dat hier twee Tata’s aan het woord zijn. Wie is mijn gesprekspartner? Ik ben verbijsterd dat we dit via de media vernemen. De reactie moet van Tata Steel Nederland komen. Je verwacht een uitnodiging. Een gesprek.” Hij benadrukt dat FNV naast het werkgelegenheidspact nog tal van andere eisen heeft. Acties kunnen daarom alsnog volgen.