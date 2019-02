Tata Motors schrijft miljarden af op Jaguar

Het Indiase autoconcern Tata Motors heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit geleden, door een mega-afschrijving op Jaguar Land Rover (JLR). Die Britse maker van luxeauto’s kampt al een tijdje met forse tegenwind door brexitzorgen, de handelsoorlog en een teruglopende vraag naar dieselwagens in Europa.

Het gaat om een papieren last van dik 278 miljard roepie, omgerekend ruim 3,4 miljard euro. Onder de streep kwam het verlies van moeder Tata Motors uit op 3,3 miljard euro, waar een jaar eerder nog zo’n 148 miljoen euro winst in de boeken ging. De omzet van Tata Motors, dat in thuismarkt India tal van auto’s verkoopt die in Europa niet voorkomen, steeg met een kleine 6 procent tot 9,4 miljard euro.

JLR meldde onlangs al wereldwijd 4500 banen te schrappen, voornamelijk in Groot-Brittannië. Ook gaat het bedrijf, volgens ingrepen die dit jaar en vorig jaar zijn aangekondigd, voor ruim 1,1 miljard euro in andere kosten snijden. Het bedrijf wil met de ingrepen tegenwind het hoofd bieden. Voor de overstap naar elektrische auto’s investeert JLR in fabrieken in Wolverhampton en Birmingham. Daar worden straks aandrijfsystemen en batterijen gemaakt.