„Tarieven pakketbezorging VS moeten omhoog”

De tarieven voor het bezorgen van pakketten in de Verenigde Staten moeten omhoog. Die aanbeveling deed een speciaal door president Donald Trump aangestelde commissie. Een dergelijk stap zou onder meer een klap betekenen voor grote onlinespeler Amazon.

Trump liet eerder dit jaar de gang van zaken bij staatspostbedrijf US Postal Service onder de loep nemen. De postdienst lijdt al jaren omzetverlies en zit in zwaar weer. De werkgroep moest nagaan wat er de afgelopen jaren fout is gegaan. Trump zou in het onderzoek mogelijk ook een stok hebben gezien om de door hem gehekelde technologiegigant Amazon mee te slaan.

De president verwijt het bedrijf van miljardair Jeff Bezos bij de bezorging van pakketjes te profiteren van het nationale postbedrijf, zonder daar een eerlijke prijs voor te betalen. Door deze praktijken zouden volgens Trump duizenden kleinere winkeliers zijn gedupeerd.