Tarieven loodsen omhoog door teruggang handel

De kosten om schepen havens in en uit te loodsen, stijgen komend jaar met ongeveer 3 procent. De teruggang van de wereldhandel is een van de oorzaken voor de stijgende kosten, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de loodstarieven vaststelde. De kosten van loodsen moeten daardoor over een kleiner aantal scheepsbewegingen worden verdeeld. Dat leidt tot hogere tarieven.

Het aantal keer dat loodsen in 2020 in actie moeten komen loopt terug vergeleken met het jaar daarvoor, verwacht de toezichthouder. Dat komt vooral door de invloed op de internationale handel van het economisch conflict tussen de Verenigde Staten en China.