Tankerbedrijf test windenergie als krachtbron

Maersk Tankers gaat voor eerst het gebruik van windenergie als een hulpkrachtbron voor zijn schepen testen op een van zijn tankers. Het schip, de Maersk Pelican, vertrekt vanuit Rotterdam voor een testreis, zo werd donderdag bekendgemaakt. Als de proef succesvol is wordt de technologie op de helft van de 164 schepen tellende vloot van Maersk Tankers geïnstalleerd.

De Maersk Pelican is uitgerust met twee 30 meter hoge metalen cilinders. Deze mechanische roterende zeilen zorgen voor drukverschil, doordat de wind langs de ene kant van de cilinder sneller waait dan langs de andere kant. Dit helpt het vaartuig uiteindelijk vooruit. Het Deense bedrijf zei eerder al dat de technologie met rotorzeilen het brandstofverbruik tot wel 10 procent naar beneden kan krijgen.

De toepassing past in de ambitie van de sector om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen. Ook is het een kostenkwestie, nu de mondiale scheepvaart gebukt gaat onder almaar stijgende olieprijzen en aankomende strengere regels voor uitstoot van schadelijke stoffen die in 2020 in werking treden.