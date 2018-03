Talpa neemt het ANP over

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) heeft een nieuwe eigenaar. Talpa neemt alle aandelen over van de huidige eigenaar, Vereniging Veronica.

John de Mol, eigenaar van Talpa, wil de rol van het ANP borgen voor alle mediabedrijven in Nederland.

De Mol kent op het terrein van de nieuwsvoorziening „geen sterker merk dan het ANP. Uitgerekend in deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren,” zo laat hij weten.

Het ANP bedient het overgrote deel van de Nederlandse mediabedrijven met nieuws, foto’s, video en radiobulletins. Daarnaast levert het persbureau diensten aan bedrijven op het gebied van mediadistributie en analyse.

Yoeri Albrecht, voorzitter van de Vereniging Veronica, is blij dat Talpa het redactiestatuut van het ANP onderschrijft en zo de onafhankelijkheid van het persbureau garandeert.

Volgens de directie van het ANP, algemeen directeur Martijn Bennis en hoofdredacteur/mediadirecteur Marcel van Lingen, is de positie van het persbureau goed geregeld. „Onze nieuwsvoorziening blijft snel, feitelijk en onafhankelijk,” zo laten ze weten.

De ondernemingsraad en redactieraad van het ANP staan volledig achter de overname.