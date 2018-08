Takeaway verwerkt weer meer bestellingen

Takeaway.com heeft het afgelopen halfjaar meer maaltijdbestellingen verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal verwerkte bestellingen steeg op jaarbasis met 30 procent tot 41,7 miljoen, maakt het bedrijf achter bestelsites als Thuisbezorgd.nl bekend.

In Nederland steeg het aantal bestellingen met 21 procent en in Duitsland nam dat aantal met 34 procent toe. In andere belangrijke markten, zoals Polen, België, Oostenrijk en Frankrijk, steeg het aantal bestellingen in een nog hoger tempo.

Vooral de groei in Duitsland, waar de opbrengsten met 45 procent toenamen, is een opsteker voor Takeaway. Het bedrijf ziet het land als belangrijkste groeimarkt en is concurreert er hevig met branchegenoot Delivery Hero. In mei verwerkte Takeaway voor het eerst meer bestellingen van de oosterburen dan in thuisland Nederland, wat als „mijlpaal” wordt gezien.

Topman Jitse Groen zei een toelichting dat het door de groei in Duitsland ook steeds makkelijker wordt nieuwe klanten aan te trekken. Niettemin staat Takeaway nog altijd open voor overnames van branchegenoten in het land, mits die iets toevoegen aan de onderneming. Eerder hintte Groen in een interview al eens op een samengaan met concurrent Delivery Hero in Duitsland.

In Nederland viel de operationele winstmarge iets lager uit dan een jaar eerder. Groen wijt dit aan de uitbreiding van gratis bezorgdiensten. Die zullen volgens hem altijd een verliespost zijn voor het bedrijf, maar zijn wel een integraal onderdeel om klanten te trekken en te behouden.

De opbrengsten stegen in de eerste zes maanden van dit jaar met 42 procent tot 110,2 miljoen euro. Het operationeel verlies (ebitda) bedroeg nog wel 6,1 miljoen, maar dat verlies is met meer dan de helft teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder. Takeaway ziet daarin bewijs dat het bedrijf op schema loopt om winstgevend te worden. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 14,7 miljoen euro, tegen 21,8 miljoen euro in de eerste helft van 2017.

Takeaway blijft bij zijn eerder uitgesproken doelstellingen voor de middellange termijn. Zo wil het bedrijf het aantal bestellingen jaarlijks met meer dan een kwart opvoeren. Ook moet het bedrijf binnen drie jaar na zijn beursgang, die in 2016 plaatsvond, een positieve operationele winstmarge hebben.