Takeaway verslaat Prosus in strijd om Just Eat

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com heeft de overnamestrijd om zijn Britse branchegenoot Just Eat gewonnen van techinvesteerder Prosus. De twee aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijven hadden allebei een bod neergelegd op Just Eat, maar de aandeelhouders van het Britse bedrijf kozen in meerderheid voor het voorstel van Takeaway.

De onderneming achter onder meer de populaire site Thuisbezorgd.nl wist ruim 80 procent van de aandelen Just Eat binnen te halen. Dat was ruim boven de acceptatiedrempel van 50 procent plus één aandeel, die nodig was om het bod te doen slagen.

Bij de overname wordt aan Just Eat een prijskaartje van omgerekend zo’n 7,2 miljard euro gehangen. De transactie zal door Takeaway in aandelen worden afgehandeld. Prosus koos uiteindelijk voor een bod van 8 pond per aandeel in contanten, wat zou neerkomen op een totaalbedrag van ongeveer 6,5 miljard euro.

Takeaway was overigens de eerste partij die bij Just Eat aanklopte, en wist zich ook verzekerd van de steun van het bestuur van de Britten. Prosus, dat vorig jaar zijn debuut maakte aan de beurs in Amsterdam, toonde later eveneens interesse. Dit leidde tot een strijd waarbij beide partijen hun biedingen moesten opschroeven. Zowel Takeaway als Prosus had vorige maand al aangegeven niet nog eens met een hoger bod te zullen komen.

Topman Jitse Groen van Takeaway reageert verheugd: „Just Eat Takeaway.com is een droomcombinatie en ik kijk er erg naar uit om het bedrijf nog vele jaren te leiden.” Het fusiebedrijf zal gevestigd zijn in Amsterdam, maar neemt de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.