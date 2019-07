Takeaway stijgt, Heineken zakt in AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs deed maandag een klein stapje terug. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Op het Damrak was maaltijdbestelsite Takeaway in trek na een overnamedeal met zijn Britse branchegenoot Just Eat. Bierbrouwer Heineken, die met tegenvallende cijfers kwam, werd flink lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 579,51 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 825,34 punten. De beurs in Frankfurt steeg een fractie en Parijs daalde 0,2 procent. Londen won 0,6 procent.

Takeaway was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 4,4 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft een principeakkoord bereikt over een overname van Just Eat (plus 24,8 procent). Takeaway geeft aandeelhouders van Just Eat 0,09744 aandelen Takeaway voor één aandeel in het Britse bedrijf. Dat komt bij de slotkoers van vrijdag neer op 7,31 pond per aandeel Just Eat.

Heineken (min 5,2 procent) stond onderaan. De brouwer bracht in de eerste jaarhelft meer bier aan de man. Met name in Azië wist de onderneming de verkopen op te voeren. Ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa nam de vraag naar Heineken-bieren toe. Elders in Europa deed Heineken minder goede zaken.

In MidKap steeg Eurocommercial Properties 2,8 procent. Het vastgoedfonds is een samenwerking aangegaan met de vastgoedtak van investeerder AXA Investment Managers.

London Stock Exchange (LSE) dikte 13 procent aan. Het Britse beursbedrijf bevestigde te praten met financieel dienstverlener en dataleverancier Refinitiv over een fusie. Ryanair won 1,3 procent in Dublin. De Ierse budgetvlieger zag de winst afgelopen kwartaal minder sterk afnemen dan gevreesd en vervoerde flink meer passagiers.

Siemens Healthineers klom 4 procent, na sterke kwartaalcijfers van het medisch technologiebedrijf. In Parijs steeg Sanofi 2,8 procent. De Franse farmaceut verhoogde zijn jaarverwachtingen, na een sterk tweede kwartaal.

De euro was 1,1119 dollar waard tegen 1,1117 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 56,03 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 63,00 dollar per vat.