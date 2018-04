Takeaway krijgt flink meer bestellingen

Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal van 2018 fors meer bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Het aantal orders ging met 31 procent omhoog tot 20,6 miljoen, aldus het bedrijf achter de etenbestelsite thuisbezorgd.nl.

Op de Nederlandse markt klommen de bestellingen met 23 procent en in Duitsland met 32 procent. In de divisie voor andere markten zoals België, Oostenrijk, Frankrijk en Roemenië was sprake van een toename van de bestellingen met 40 procent. Topman Jitse Groen stelde in een toelichting dat de groei in de afgelopen periode sterker was dan in het voorgaande kwartaal, waarbij met name in Duitsland de sterkere marktpositie de groei aanjoeg.

Het in 2000 opgerichte Takeaway is nu een van de leidende maaltijdbezorgers op het Europese vasteland. Vorig jaar verwerkte het bedrijf ruim 68 miljoen bestellingen voor 11,5 miljoen klanten.

In het afgelopen kwartaal nam Takeaway twee branchegenoten in Bulgarije en Roemenië over voor een bedrag van 10,5 miljoen euro. Deze overnames dragen per 26 maart bij aan de resultaten, aldus het handelsbericht.