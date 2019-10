Takeaway koploper in AEX

Het aandeel Takeaway was woensdag in trek op het Damrak na een positief handelsbericht. De Europese beurzen lieten kleine plussen zien. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. De hoop op een doorbraak in het handelsconflict is de afgelopen dagen afgenomen door de toenemende spanningen tussen de twee grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 563,66 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 818,37 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

De VS hebben beperkingen ingesteld op de visa van sommige Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische Partij. Washington doet dat omdat de Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, door de regering in Peking worden onderdrukt.

Takeaway voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van meer dan 2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf heeft het aantal verwerkte bestellingen afgelopen kwartaal aanzienlijk zien stijgen. Takeaway profiteerde daarbij van de overname van de activiteiten van Delivery Hero in Duitsland. Het bedrijf verwacht de beoogde fusie met zijn Britse branchegenoot Just Eat (plus 3 procent) rond de jaarwisseling af te ronden. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,4 procent.

In de MidKap won SBM Offshore 1,2 procent. De maritiem dienstverlener zet een punt achter de langslepende corruptiezaak in Brazilië. SBM betaalt het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras een boete van omgerekend circa 45 miljoen euro. Het totale bedrag dat SBM kwijt is aan de Braziliaanse affaire komt daarmee op ongeveer 320 miljoen euro.

AMG klom 1,1 procent. De metalenspecialist koopt titaniumproducent International Specialty Alloys (ISA) van het Amerikaanse Kennametal. Op de lokale markt steeg Holland Colours ruim 2 procent. De maker van kleurstoffen voor de kunststofindustrie gaat naast kleurstoffen ook andere stoffen leveren die gebruikt kunnen worden in plastic verpakkingen.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0947 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 52,57 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 58,22 dollar per vat.