Takeaway keldert op Damrak na hoger bod op Just Eat

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway ging donderdag zwaar onderuit op de beurs in Amsterdam. Dat gebeurde nadat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zijn bod op Just Eat had verhoogd. Rond die Britse branchegenoot woedt een soort biedingsstrijd tussen Takeaway en techinvesteerder Prosus, die eveneens zijn bod heeft opgeschroefd.

Het aandeel Takeaway verloor ongeveer een tiende aan beurswaarde en was daarmee verreweg de grootste daler in de AEX-index op het Damrak. De onderneming biedt de aandeelhouders van Just Eat een groter belang in het fusiebedrijf waarmee het bod omgerekend op 9,16 pond per aandeel uitkomt. Prosus, waarvan de koers 0,4 procent steeg, heeft nu 8,00 pond per aandeel in contanten over voor het Britse bedrijf. Op de beurs in Londen sloot het aandeel Just Eat 1,2 procent hoger op 8,12 pond.

Verder was sprake van een tamelijk rustige beursdag. Beleggers verwerkten onder meer rentebesluiten uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De AEX sloot een fractie lager op 605,77 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 906,66 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,1 procent, die in Parijs en Londen gingen tot 0,4 procent omhoog.

Beursintermediair Flow Traders was hekkensluiter in de MidKap met een min van dik 3 procent na een adviesverlaging door UBS. Accell kreeg er daarnaast bijna 1 procent bij. De Friese fietsfabrikant heeft een grote opdracht binnengehaald bij de politie voor e-bikes en fietsen. VolkerWessels leverde 0,5 procent in. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleept het bouwbedrijf voor de rechter wegens het te laat informeren van de markt over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh.

In Frankfurt verloor het Duitse modehuis Hugo Boss een kleine 1 procent na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Clariant won ruim 2 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern verkoopt het onderdeel Masterbatches voor 1,6 miljard dollar en kondigde aan geld terug te geven aan de aandeelhouders.

De euro was 1,1125 dollar waard tegen 1,1113 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 61,41 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 66,63 dollar per vat.