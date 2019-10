Takeaway houdt vast aan plannen met Just Eat

Maaltijdbezorgbedrijf Takeaway, de onderneming achter thuisbezorgd.nl, blijft achter zijn voorgenomen fusie met het Britse Just Eat staan. Topman Jitse Groen gelooft erin dat Just Eat en Takeaway elkaar veel te bieden hebben en laat zich niet uit het veld slaan door het recente bod van techinvesteerder Prosus op Just Eat.

Dat meldt Takeaway in een verklaring. Het bod van Prosus, dat vorige maand een beursnotering kreeg aan het Damrak, is hoger dan dat van Takeaway. Maar volgens Just Eat biedt de deal met Takeaway meer waarde.