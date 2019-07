Takeaway groeit fors in omzet

N i e u w bericht, meer informatie door hele bericht

AMSTERDAM (ANP) - Takeaway.com heeft in de eerste helft van het jaar fors meer omzet gedraaid vergeleken met een jaar eerder. Het maaltijdbestelbedrijf wist het aantal orders in Duitsland bijna te verdubbelen, maar ook andere markten als België en Oostenrijk groeiden exponentieel. De ordergroei in Nederland was ietwat trager.

Topman Jitse Groen spreekt van een "jaar vol veranderingen". Takeaway ziet er volgens hem nu heel anders uit dan in 2018. Dat is grotendeels te danken aan meerdere acquisities. Zo rondde Takeaway onlangs de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero af. Recent bereikte Takeaway een principeakkoord om de Britse branchegenoot Just Eat in te lijven. Ook deed het Nederlandse bedrijf een overname in Israël.

Als de overname van Just Eat doorgaat, is Groen de beoogd topman van het nieuwe fusiebedrijf. De combinatie krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf wil echter een beursnotering in Londen. De totale waarde van de deal komt uit op 5 miljard pond, een kleine 5,6 miljard euro. De aandeelhouders van Just Eat krijgen 52,2 procent van de aandelen in de combinatie in handen. De eigenaren van Takeaway hebben dan 47,8 procent van de aandelen in bezit.

De opbrengsten bedroegen in de eerste zes maanden van dit jaar 179 miljoen euro. Dat betekende een groei van 70 procent op jaarbasis. In Duitsland was de omzetgroei nog veel hoger, dankzij de integratie van de overgenomen activiteiten. De groeimogelijkheden in dit land houden volgens Takeaway ook in de toekomst aan omdat de Duitse markt voor bezorgmaaltijden nog relatief weinig spelers kent.

Takeaway draait nog wel verlies. Onder de streep resteerde een min van 37 miljoen euro. Groen benadrukt dat "duurzame groei" belangrijker is voor zijn bedrijf dan het maken van winst.