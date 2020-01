Takeaway en Just Eat na fusie voorlopig nog apart geleid

Maaltijdbezorgers Takeaway.com en Just Eat moeten na hun fusie voorlopig nog als twee aparte bedrijven worden geleid. Dat heeft de Britse marktwaakhond CMA beslist, maakte Takeaway bekend. Die verplichting blijft gelden totdat de mededingingsautoriteit haar onderzoek naar de deal heeft afgerond.

Vorige week werd al bekend dat de concurrentiewaakhond van het Verenigd Koninkrijk een onderzoek wil instellen naar de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway. Vervolgens meldden die bedrijven dat hun geplande samenvoeging enige vertraging zou oplopen.

De CMA wil specifiek nagaan of Takeaway ook zonder fusiedeal met Just Eat plannen had om de Britse markt te betreden. Als dat inderdaad het geval was, zou de samenvoeging van de twee maaltijdbezorgers volgens de mededingingswaakhond een verslechtering van de keuze voor consumenten zijn. Overigens was Takeaway tot in 2016 actief in het Verenigd Koninkrijk, maar blies het er de aftocht omdat het niet kon uitgroeien tot marktleider.

De verplichting voorlopig als twee aparte bedrijven verder te gaan, betekent concreet dat Just Eat en Takeaway tot nader order aparte logo’s, merknamen en websites blijven gebruiken. Daarnaast ziet de financieel directeur van Just Eat, Paul Harrison, ervan af zitting te nemen in het bestuur van het fusiebedrijf. Hij behoudt in plaats daarvan voorlopig zijn oude functie. Mike Evans, voorzitter van Just Eat, ziet ervan af toe te treden tot de raad van commissarissen van het gecombineerde bedrijf.

Takeaway maakte ook bekend dat zijn bod op Just Eat onvoorwaardelijk is verklaard. Takeaway heeft nu ruim 92 procent van de aandelen van Just Eat in handen.