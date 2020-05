Taiwanese chipmaker TSMC bouwt chipfabriek in Arizona

De Taiwanese halfgeleiderfabrikant TSMC, die levert aan techgiganten als Apple en Huawei, gaat een chipfabriek in de Amerikaanse staat Arizona bouwen. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, zoals het bedrijf voluit heet, trekt daar miljarden dollars voor uit. Volgens TSMC gebeurt dat in een „sterke samenwerking” met de Amerikaanse regering.

Met de stap willen de Taiwanezen hun toelevering aan de Amerikaanse markt veiligstellen. „Dit project is van strategisch belang voor de Amerikaanse techsector waardoor bedrijven hun nieuwste chips in de Verenigde Staten kunnen laten produceren”, verklaarde TSMC. De bouw van de fabriek moet volgend jaar van start gaan. Eenmaal volledig in bedrijf kan de fabriek 20.000 zogeheten ‘wafers’ per maand verwerken. Van iedere wafer, een dunne plaat silicium, kunnen duizenden chips worden gemaakt.

De Amerikaanse overheid heeft de laatste tijd meer nadruk gelegd op het vervaardigen van chips in eigen land. Die worden zowel voor consumententechnologie zoals smartphones als voor militaire toepassingen gebruikt. Daarom willen de VS niet te afhankelijk zijn van productie in Azië.

TSMC wil met de nieuwe fabriek ook goodwill kweken bij de Amerikaanse overheid. Het Chinese Huawei is een belangrijke klant van TSMC, maar ligt vanuit Washington onder vuur omdat het nauwe banden heeft met de Chinese regering en volgens de Amerikanen door Peking gebruikt wordt om te spioneren.