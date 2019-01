Taiwan pakt lekkende BASF-techneuten op

Taiwan heeft zes voormalige en huidige werknemers van het Duitse BASF opgepakt. De ingenieurs zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het lekken van informatie naar het Chinese bedrijf Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials. Ook zouden ze steekpenningen hebben aangenomen.

Jianghua zou hun bijna 6 miljoen dollar hebben aangeboden voor hulp bij de ontwikkeling van een fabriek in China. De VS en Taiwan beschuldigen Chinese bedrijven wel vaker van het stelen van intellectuele eigendommen. Dit wordt door Peking consequent ontkend.

China is een belangrijke markt voor BASF. Het bedrijf is van plan een tweede chemische productielocatie in het land te openen. Daarmee zouden miljarden dollars zijn gemoeid.