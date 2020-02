Taco Bell zet toch vleesvervangers op het menu

Bij fastfoodketen Taco Bell wordt het binnenkort toch mogelijk om gerechten met vleesvervangers te bestellen. De nieuwe topman Mark King breekt daarmee met de lijn van zijn voorganger die geen heil zag in plantaardige alternatieven voor vlees. Tot nu toe vond Taco Bell, dat Mexicaans georiënteerde gerechten serveert, zijn eigen aanbod van vegetarisch eten voldoende.

Taco Bell, dat onderdeel is van Yum Brands, moet nog wel beslissen met welke producent van vleesvervangers in zee wordt gegaan. King, die sinds augustus aan het roer staat van Taco Bell, zei kennis te hebben gemaakt met onder meer Beyond Meat en Impossible Foods.

De groei en de prestaties van Taco Bell zijn belangrijk voor moeder Yum. Vooral omdat het bedrijf moeite heeft met het aanjagen van groei bij zijn Pizza Hut-filialen, ondanks winkelrenovaties en een focus op het afhalen van eten. Yum is ook het bedrijf achter de kiprestaurants van KFC.

Andere fastfoodketens maken ook werk van vleesvervangers. Zo voert McDonald’s tests uit met vleesalternatieven van Beyond Meat. Burger King introduceerde vorig jaar de Impossible Whopper.