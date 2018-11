Taco Bell vertrekt uit Nederland

Fastfoodketen Taco Bell sluit per direct zijn Nederlandse vestigingen. Het bedrijf bevestigt dat na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad, maar spreekt de hoop uit de drie restaurants snel weer te kunnen openen. De plotselinge sluiting is volgens Taco Bell ingegeven door een „managementherstructurering” van de franchisenemer.

Taco Bell had in Nederland restaurants in Breda, Tilburg en Eindhoven waarvan de eerste ruim anderhalf jaar geleden openging. Het bedrijf had de ambitie uitgesproken om door te groeien naar vijftig restaurants door heel Nederland.

De beslissing om de restaurants te sluiten lijkt recent te zijn genomen. De keten had nog diverse vacatures online staan en stuurde begin deze maand nog een tweet dat een manager voor de vestiging in Eindhoven werd gezocht.

Het van oorsprong Amerikaanse Taco Bell serveert Mexicaans eten. Het bedrijf heeft meer dan 7000 restaurants wereldwijd, waarvan ruim 400 buiten de VS.