Tabaksreus BAT voorzichtiger door vapingcrisis

De Britse tabaksgigant British American Tobacco (BAT) heeft te lijden onder de vapingcrisis in de Verenigde Staten, waarbij autoriteiten strenger optreden tegen e-sigaretten na een reeks doden als gevolg van een aan vaping gelinkte longziekte. BAT stelt zijn omzetverwachting voor de tak die zich bezighoudt met e-sigaretten voor het gehele boekjaar neerwaarts bij.

BAT is producent van merken als Lucky Strike en Dunhill. De onderneming had eerder voor de divisie nieuwe producten, met dus ook e-sigaretten, voor het lopende boekjaar een omzetgroei tussen 30 tot 50 procent voorspeld, maar denkt nu dat de groei aan de onderkant van die prognose zal uitkomen.

Vapen, of dampen, is een alternatief voor roken waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt. De Amerikaanse autoriteiten treden harder op tegen makers van e-sigaretten, met name tegen Juul Labs. Die zou specifiek op jongeren hebben gericht met marketing van vapingproducten. Topman Jack Bowles van BAT verklaarde dat de crisis rond vaping in de VS kan leiden tot verbeterde en strengere regelgeving, waar het Britse bedrijf volgens hem van kan profiteren.