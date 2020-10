Tabaksfabrikant Imperial Brands profiteert van thuiswerkers

De Britse tabaksfabrikant Imperial Brands, bekend van Gauloises en West-sigaretten, ziet de vraag naar sigaretten toenemen tijdens de coronapandemie. Door het thuiswerken hebben mensen meer mogelijkheden om te roken. Ook houden ze geld over, dat ze volgens de fabrikant aan sigaretten besteden in plaats van aan reizen of vakanties.

Het bedrijf zag ook een sterkere vraag op de Europese en Amerikaanse markt dan op traditionele vakantiebestemmingen, omdat rokers thuisbleven.

De tabaksreus stelt de omzetprognose voor het hele jaar naar boven bij. De verkoop van tabaksproducten stijgt naar verwachting met 1 procent. De totale omzet zal daarbij min of meer gelijk zijn aan die van vorig jaar, door een daling van 30 procent in de verkoop op de markt voor onder meer e-sigaretten. De sigarettenmaker is van plan minder te investeren in dit soort producten die het aanbod moeten vernieuwen, meldde Imperial Brands al bij zijn halfjaarcijfers.

Imperial rekent wel op een lagere winst, omdat bijvoorbeeld de productiekosten hoger zijn vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op 17 november worden de jaarcijfers verwacht.