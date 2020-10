Tabaksfabrikant Altria schrijft weer miljarden af op vapebedrijf

Tabaksfabrikant Altria heeft nog eens 2,6 miljard dollar afgeschreven op zijn belang in vapebedrijf Juul. De afschrijving is het gevolg van verwachtingen dat de markt voor de e-sigaret zich minder gunstig ontwikkelt dan eerder werd aangenomen.

Makers van e-sigaretten, waaronder Juul, staan voor moeilijke tijden. Een reeks overlijdensgevallen door longaandoeningen wordt in verband gebracht met vapen, waardoor de vooruitzichten voor makers van die producten verslechteren en er rechtszaken worden gevoerd tegen het bedrijf. De maker van onder meer Marlboro-sigaretten schat de waarde van het aandeel dat het heeft in Juul nu in op 1,6 miljard dollar. In 2018 telde de tabaksreus nog 12,8 miljard dollar neer voor 35 procent van Juul.

Altria heeft in het derde kwartaal een omzet behaald van 7,1 miljard dollar. Dat is bijna 4 procent meer op jaarbasis. Door de afschrijving op Juul bleef onder de streep een nettoverlies staan van ruim 950 miljoen dollar. Een jaar geleden werd in het derde kwartaal nog een verlies van 2,6 miljard dollar in de boeken gezet, omdat toen een nog grotere afschrijving werd gedaan op het belang in Juul.

De tabaksfabrikant stelde de verwachting voor heel 2020 wat naar boven bij. Het bedrijf gaat nu uit van een groei van de winst per aandeel van 2 tot maximaal 4 procent.