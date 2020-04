‘Tabak, kauwgom en drinkpakjes minder in trek door coronavirus’

Nederlanders kopen aanzienlijk minder tabak, kauwgom en kleine drinkpakjes vanwege de corona-uitbraak. Dat meldde marktonderzoeker IRI die de categorieën van de minst en meest populairste producten in supermarkten heeft geanalyseerd.

De vraag naar drinkpakjes zakte het hardst in. Dat komt doordat de scholen zijn gesloten, stellen de onderzoekers. Ook de vraag naar kauwgom is fors gedaald. Minder sociaal contact betekent kennelijk dat een frisse adem wat minder van belang is, aldus IRI. Sigaretten zijn minder populair omdat bijvoorbeeld de horeca en andere uitgaansgelegenheden gesloten zijn. Verder waren kleine flessen vitaminewater en desserts zoals ijsjes minder in trek.

Aan de andere kant is er de laatste tijd wel veel vraag naar rijst, ingeblikte groente en bonen, houdbare melk, diepvriesproducten en toiletpapier. Toch waren de cijfers afgelopen week minder spectaculair dan in de twee weken daarvoor, constateren de onderzoekers. Zij vinden dat het hamstergedrag langzamerhand afneemt. Eerder deze week kwam marktonderzoeker Nielsen al tot dezelfde conclusie.

In de Verenigde Staten is de afgelopen twee weken juist een sterke toename in het hamstergedrag zichtbaar, aldus IRI. Daar sloeg het longvirus later toe dan in Nederland. De Amerikanen slaan met name gist (om brood te maken), ham, tomatenpuree en aardappelen in om de pandemie thuis uit te zitten.