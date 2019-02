T-Mobile wint meer klanten in Nederland

T-Mobile Nederland heeft er vorig jaar opnieuw meer klanten bijgekregen. Volgens topman Søren Abildgaard was er sprake van goede resultaten en hij is enthousiast over de nieuwe kansen voor zijn bedrijf door de recente samensmelting met Tele2.

Zo kondigde T-Mobile eerder deze week aan eind 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk te willen hebben.

Het mobiele klantenbestand in Nederland groeide vorig jaar met 4 procent naar ruim 4 miljoen. Bij de vaste verbindingen was sprake van een groei met 26 procent naar 241.000 stuks. Abildgaard benadrukte donderdag dat er bij zijn bedrijf nu al acht kwartalen op rij sprake is van klantengroei.

Als gevolg van veranderde regelgeving en boekhoudstandaarden liep de omzet van T-Mobile Nederland vorig jaar wel iets terug, met 2 procent naar 1,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor die effecten ging het om een plus van 2 procent. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 425 miljoen euro en dikte geschoond van de regelgevingseffecten met 11 procent aan.

De cijfers zijn overigens exclusief Tele2. De fusie van de Nederlandse onderdelen van telecombedrijven T-Mobile en Tele2 werd begin dit jaar pas afgerond. Daarmee is een grotere speler op de Nederlandse markt ontstaan. Samen denken de partijen beter de concurrentie te kunnen aangaan met rivalen als KPN en VodafoneZiggo.

Den Haag

Den Haag wil de eerste Nederlandse stad worden met het supersnelle mobiele netwerk 5G. Daarvoor werkt de gemeente samen met T-Mobile.

Het telecombedrijf begint dit jaar al met de uitrol van de eerste locaties met een 5G-verbinding. Om het netwerk ook daadwerkelijk in de lucht te krijgen moet T-Mobile nog wel de daarvoor benodigde 5G-frequenties bemachtigen. Dat zal moeten gebeuren op een speciaal hiervoor opgezette veiling. Abildgaard voorziet hierbij geen problemen.