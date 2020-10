T-Mobile wil blokkade aanleg netwerk KPN in wijk Den Haag

Telecombedrijf T-Mobile heeft de gemeente Den Haag gevraagd het instemmingsbesluit om KPN een eigen glasvezelnetwerk aan te laten leggen in het Regentessekwartier in te trekken. T-Mobile heeft daar namelijk een eigen netwerk aangelegd en het tweede netwerk van KPN zou daarom onnodig zijn.

In de wijk Segbroek, waar het Regentessekwartier onderdeel van uitmaakt, werd vorig jaar door T-Mobile samen met Primevest Capital Partners een netwerk voor 33.000 huishoudens aangelegd waarvan alle concurrenten, zoals ook KPN, tegen aantrekkelijke tarieven gebruik kunnen maken. KPN is tot nu toe niet ingegaan op de herhaalde uitnodiging hiertoe, zegt T-Mobile.

T-Mobile stelt dat de manier van aanleg van het netwerk door KPN veel meer beslag legt op de beschikbare ondergrondse openbare ruimte dan noodzakelijk, waardoor onderhoud en nieuwe aansluitingen worden bemoeilijkt en onnodig kostbaar worden. Dat bedreigt de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten van T-Mobile in deze wijk. Daarnaast zijn er genoeg gebieden in de rest van Nederland waar de aanleg van glasvezel veel meer gewenst is, aldus T-Mobile.

„Dubbel aanleggen, of het dreigen daarmee, wordt door KPN ingezet om glasvezelinitiatieven van concurrenten te frustreren. Hier spelen alleen commerciële overwegingen een rol, maar het is op geen enkele manier in het belang van de consument. Er zijn nog zoveel plekken in Nederland waar consumenten verstoken zijn van supersnel internet. Wij leggen alleen maar glasvezelnetwerken aan op plekken waar het nu nog niet ligt. Ik roep onze concurrenten op dit ook te doen. Laat KPN dat ook gaan doen, in het belang van alle Nederlanders die juist in deze tijden aan het thuiswerken zijn”, verklaart Søren Abildgaard, topman van T-Mobile Nederland.