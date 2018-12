„T-Mobile/Tele 2 bijna gelijk aan Vodafone”

De combinatie van T-Mobile en Tele2 was in het derde kwartaal qua omzet uit mobiele diensten vrijwel even groot als Vodafone. Met 299 miljoen euro aan omzet liggen T-Mobile en Tele2 nog 1 miljoen euro achter op de nummer twee in de markt, blijkt uit gegevens van marktonderzoeker Telecompaper. Zowel T-Mobile/Tele2 als Vodafone heeft iets meer dan 30 procent van de markt in handen.

T-Mobile en Tele 2 krikten de afgelopen drie jaar hun gezamenlijke marktaandeel met 5 procent op. Dat ging voornamelijk ten koste van Vodafone, al leverde ook marktleider KPN iets in.

Telecompaper verwacht dat de omzet op de mobiele markt in 2018 met ongeveer 4 procent afneemt ten opzichte van een jaar eerder. Ook in de jaren 2019 tot en met 2022 daalt de omzet naar verwachting met gemiddeld 1,9 procent op jaar.

De marktonderzoeker denkt namelijk niet dat de concurrentie en prijsdruk af zullen nemen als T-Mobile en Tele2 gefuseerd zijn. Nieuwe regels spelen ook een rol in de verwachte omzetdaling. Door het combineren van mobiele en vaste diensten staan de prijzen bovendien onder druk.