T-Mobile sluit winkels tot 6 april

T-Mobile sluit vanaf woensdag al zijn winkels in Nederland. De deuren gaan niet meer open tot in ieder geval maandag 6 april, zo laat het telecombedrijf weten. Wel worden in de tussentijd in een aantal winkels verspreid over het land beschermende maatregelen genomen tegen het nieuwe coronavirus, waarna ze weer open kunnen.

„Dit is zeker geen lichtzinnig besluit geweest omdat we ons realiseren dat we hulp aan klanten in tijden van maatschappelijke onzekerheid voorlopig niet meer kunnen bieden in onze shops”, zegt topman Søren Abildgaard. Volgens hem wordt er alles aan gedaan om de service zoveel mogelijk op afstand te borgen, maar staat de gezondheid van medewerkers en klanten voorop.

Dinsdag kunnen klanten nog in de winkels terecht voor onder andere het afsluiten van een abonnement, het ophalen van een bestelling of een reparatie. Daarna kan een bestelling die nog niet is opgehaald gratis worden thuisbezorgd.

Eerder maakte KPN ook al bekend alle winkels te sluiten.