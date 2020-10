T-Mobile lijft kleinere branchegenoot Simpel in

Telecombedrijf T-Mobile Nederland neemt zijn Nederlandse branchegenoot Simpel over. Volgens topman Søren Abildgaard moet de deal helpen om in de „uitdagende” mobiele markt te blijven concurreren met rivalen KPN en Vodafone.

Simpel is in 2007 opgericht door Jasper de Rooij. „We hebben een sterke groei in het aantal klanten gerealiseerd en vonden dit een goed moment om te verkopen”, laat hij weten. Het bedrijf maakt sinds 2014 al gebruik van het netwerk van T-Mobile. Simpel verkoopt sim-only abonnementen en heeft zo’n miljoen klanten. De onderneming heeft twintig medewerkers.

Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).