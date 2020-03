T-Mobile gooit aantal van zijn winkels weer open

T-Mobile heropent zaterdag een deel van de winkels in Nederland. Het gaat om elf winkels die zijn omgebouwd om klanten en medewerkers te beschermer tegen een verdere verspreiding van het coronavirus. Zo staan medewerkers achter een plexiglaswand, waardoor het fysieke contact tussen klant en werknemer tot een minimum is beperkt. T-Mobile kondigde eerder deze week aan de winkels tot zeker 6 april gesloten te houden.

Ook is de reparatie van mobieltjes in winkels niet meer mogelijk. Daarvoor is een online proces ingericht. Klanten kunnen hun toestel opsturen. Verder mogen maximaal twee klanten tegelijk naar binnen om geholpen te worden en worden alleen nog maar pinbetalingen geaccepteerd. Alle heropende shops zijn van maandag tot en met zaterdag elke dag open van 12.00 tot 17.00 uur

In de loop van volgende week zullen naar schatting nog eens 10 winkels in heel Nederland worden geopend met dezelfde veiligheidsmaatregelen. Het bedrijf zegt er verder alles aan te doen om banen van werknemers te behouden. Ook het personeel van winkels die nog niet opengaan.