„Swedbank verwerkte meer dubieus geld”

Via de Zweedse bank Swedbank is mogelijk veel meer dubieus geld doorgesluisd dan eerder werd aangenomen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. De zender berichtte eerder al dat transacties via het financieel concern worden gelinkt aan de witwasaffaire bij Dankse Bank.

Uit een intern onderzoek, dat SVT heeft ingezien, zou blijken dat transacties ter waarde van omgerekend 9 miljard euro in verband worden gebracht met witwassen. Dat is twee keer zoveel als het eerder gemelde bedrag.

Swedbank erkent in een reactie het bestaan van het onderzoek, maar noemt noemt het bedrag dat SVT meldt een grove schatting in een eerste analyse. Volgens topvrouw Birgitte Bonnesen werd het rapport eind 2018 opgesteld om transacties met klanten van Danske Bank onder de loep te nemen.

Dankse Bank wordt door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten onderzocht wegens betrokkenheid bij witwassen. Via een dochteronderneming in Estland verwerkte die Deense bank tussen 2007 en 2014 miljarden aan dubieus geld.