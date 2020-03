Swedbank overtrad waarschijnlijk Amerikaanse sancties

Het door witwaskwesties geplaagde Swedbank heeft waarschijnlijk ook Amerikaanse sanctieregels geschonden. Het Zweedse financiële concern heeft eerdere beschuldigingen daarover laten uitzoeken. Bij dat onderzoek zijn honderden transacties, goed voor in totaal 4,8 miljoen dollar, gevonden die potentieel niet door de beugel kunnen. Swedbank zal de bevindingen melden bij de Amerikaanse autoriteiten.

In november meldde de Zweedse omroep SVT al dat Swedbank mogelijk Amerikaanse sancties tegen Rusland had overtreden. Het ging om geldstromen via de Baltische tak van Swedbank tussen de Russische wapenmaker Kalashnikov en Kalashnikov USA, een bedrijf uit Florida dat wapens maakt op basis van het Russische ontwerp. De transacties vonden plaats nadat de Verenigde Staten sancties aan Rusland hadden opgelegd in verband de annexatie van de Krim in 2014.

Swedbank wordt onderzocht door autoriteiten in de VS, Zweden en Estland vanwege zijn rol in een groot witwasschandaal in de Baltische staten. Swedbank zou tientallen miljarden euro’s aan verdachte geldstromen hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden. De kwestie heeft al meerdere topmensen bij de bank de kop gekost en resulteert mogelijk nog in boetes.