Swapfiets nu ook actief in ‘t Gooi en Utrechtse Heuvelrug

Swapfiets breidt uit naar ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Daardoor is de aanbieder van abonnementsfietsen beschikbaar in Hilversum, Bilthoven, Zeist, Baarn, Laren, Naarden, Bussum, Soest, Blaricum en Huizen. Met die uitbreiding is Swapfiets nu actief in meer dan vijftig Nederlandse steden.

„Inwoners van ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug komen dagelijks in steden als Amsterdam en Utrecht of ze hebben er eerder zelf gewoond. Hoe dan ook, zijn ze bekend met ons aanbod en zagen we daardoor een enorme vraag naar Swapfiets in de regio. We zijn erg blij dat we deze uitbreiding hebben gerealiseerd”, zegt algemeen directeur Marc van Pappelendam.

Eerder dit jaar vierde het in 2014 opgerichte Swapfiets nog de mijlpaal van 200.000 leden en de uitbreiding naar Milaan, Parijs en Londen. Inmiddels telt het Amsterdamse bedrijf nu meer dan 220.000 klanten in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk en Italië.

Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect wordt het rijwiel binnen 48 uur gerepareerd op een locatie naar keuze of vervangen zonder extra kosten.