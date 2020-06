Swapfiets groeit vooral in buitenland

Het Nederlandse Swapfiets is het laatste half jaar flink gegroeid, vooral in grote steden in het buitenland. De fietsabonnementenaanbieder laat weten dat het aantal fietsen in onder meer Berlijn, Brussel en Kopenhagen is verdubbeld.

Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 200.000 klanten. Een jaar geleden stond de teller nog op 100.000 abonnees. De fietsen met de herkenbare blauwe voorbanden zijn te vinden in 21 steden in vier landen.

Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt het rijwiel binnen een dag gerepareerd op een locatie naar keuze.