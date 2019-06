Fietsabonnementenaanbieder Swapfiets komt binnenkort met e-bikes. Voor de elektrische fietsen is later deze maand een abonnement af te sluiten. Net als bij de traditionele fietsen die Swapfiets aanbiedt, is onderhoud aan huis bij het pakket inbegrepen.

De elektrische leasefietsen komen 17 juni in Den Haag en Rotterdam. Dan zijn de e-bikes ook beschikbaar voor klanten in Antwerpen, Brussel, München en Münster. In juli komen ze ook naar Amsterdam.