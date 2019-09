Swapfiets breidt uit naar tientallen plaatsen

Fietsabonnementenaanbieder Swapfiets breidt zijn dienstverlening uit naar 28 nieuwe plaatsen in Nederland. Daardoor worden de fietsen met de herkenbare blauwe voorbanden onder andere in Meerssen, Heemstede en Oosterbeek beschikbaar. Later dit jaar volgen onder meer Schiedam en Amstelveen.

Bij Swapfiets betaal je een vast bedrag per maand voor een fiets. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt het rijwiel binnen een dag gerepareerd op een locatie naar keuze. Er was volgens mede-oprichter Steven Uitentuis van Swapfiets grote vraag naar de dienst van potentiële klanten die net buiten het huidige servicegebied wonen.

Swapfiets is in Nederland met ruim 125.000 fietsen actief in 21 steden en 28 omliggende plaatsen. Ook is de dienst in Duitsland, België en Denemarken uitgerold.