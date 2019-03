SurveyMonkey lijft softwaremaker Usabilla in

Het Nederlandse softwarebedrijf Usabilla komt in handen van SurveyMonkey. De Amerikaanse aanbieder van online-enquêtes betaalt ongeveer 80 miljoen dollar voor Usabilla in contanten en aandelen. De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van dit jaar afgerond.

Usabilla maakt software waarmee bedrijven met hun klanten kunnen communiceren. Dat doet het Amsterdamse bedrijf voor grote ondernemingen als KLM, Tommy Hilfiger, Toyota en Philips. Usabilla heeft 130 werknemers in Europa, de Verenigde Staten en Australië.