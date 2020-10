Suriname roept hulp in van Frans bureau Lazard om schuldenberg

De Surinaamse regering heeft het gerenommeerde Franse financiële adviesbureau Lazard in de arm genomen om te helpen bij het wegwerken van de grote schuldenlast waar het land mee kampt. Het voeren van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) namens Suriname is een van de belangrijkste opdrachten. Dat heeft president Chan Santokhi tijdens een persconferentie in Paramaribo gezegd.

Lazard is door Suriname als beste van een groep van zeven vergelijkbare bedrijven uit de bus gekomen. Vooral de grote ervaring die de Fransen hebben op het gebied van de herstructurering van schulden van overheden heeft de doorslag gegeven, zo zei minister Armand Achaibersing van Financiën. „Ik kan geen namen noemen van de andere bureaus waar we mee hebben gesproken, maar dat zijn geen kleine jongens, het zijn allemaal Wall Street bankiers.”

Een andere opdracht voor Lazard is te zorgen dat de beoordelingen van de kredietwaardigheid van Suriname omhoog gaan. Suriname wil af van de lage CCC-rating die het nu heeft. Lazard heeft vergelijkbare opdrachten gedaan in onder meer Ecuador, Argentinië, Haïti en Trinidad en Tobago. Over de hoogte van de kosten die het gerenommeerde bureau in rekening zal brengen, kon de minister nog geen antwoord geven.

De herschikking van de Surinaamse schulden is hard nodig. Alleen voor de maand oktober moet er al bijna 35 miljoen euro op tafel komen om alle schulden te betalen. Of het ook deze maand weer gaat lukken, durfde Achaibersing nog niet te zeggen.

Suriname gaat ook op zoek naar commerciële leningen en privaat kapitaal. Een voorbeeld daarvan is het speciale diasporafonds dat president Santokhi instelt. Het idee voor dit fonds is dat het gevuld wordt met geld van mensen met Surinaamse wortels, die niet in Suriname wonen. Of er bij de diasporagemeenschap daadwerkelijk bereidheid is om geld te lenen aan Suriname, zal nog moeten blijken, zo zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken.