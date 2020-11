Suriname houdt prijs broodjes stabiel met subsidie op meel

De prijs voor een broodje zal de komende maanden in Suriname niet extreem stijgen. De regering gaat de importeurs van meel subsidie geven om de prijs stabiel te houden.

Als er geen subsidie zou komen, zou de prijs fors omhoog gaan, vooral vanwege de aanpassing van de wisselkoers die de Centrale Bank van Suriname enkele maanden geleden doorvoerde. Daardoor moeten Surinaamse importeurs bijna twee keer zoveel Surinaamse dollars (Srd) neertellen om aan Amerikaanse dollars te komen. Het meel moet in deze valuta worden gekocht.

Deze handreiking aan de bevolking kost de staat rond de 9 miljoen Surinaamse dollar per kwartaal (ruim 555.000 euro). De prijs voor een zak met acht broodjes is nu elf Srd (bijna 70 cent), terwijl een heel brood 15 Srd (bijna 1 euro) kost.

Het besluit van de regering om het meel te subsidiëren, valt niet in goede aarde bij de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). De organisatie vindt het niet verstandig om de importen te subsidiëren. ASFA ziet liever dat de overheid financiële steun geeft aan Surinaamse productiebedrijven zodat zij het graan in Suriname zelf kunnen verwerken tot meel, aldus de ASFA in een artikel op de lokale nieuwssite Starnieuws.